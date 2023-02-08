Enkaz altından ses duydular, birbirlerine sarıldılar

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Sokak Yıldızkent Sitesi C blokta duyulan sesler üzerine ekipler harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama-kurtarma ekipleri 5 farklı noktadan seslerin geldiğini tespit etti. Enkazın çatısını kepçe ile kaldıran ekipler adeta zamanla yarışıyor. Enkazın altında 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Sesi duyunca birbirlerine sarıldılar

Enkazdan ses geldiğini öğrenen vatandaşlar birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Aile yakınlarından haber almaya çalışan vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor.

Mevlüt İşli - Mustafa Cenik - İbrahim Çakmak

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