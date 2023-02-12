Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ise canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yorgunluğunu arama kurtarma faaliyetleri sırasında unutan o ekiplerden biri, başka bir bölgedeki çalışmaya gitmek için yoldayken yorgun düştü. Yolda uyuyakalan ekiplerin yürek ısıtan o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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