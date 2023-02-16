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Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada
Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

Antakya’da enkaz bölgesinde çalışma yapan iş makinasının operatörünün, ölümden saniyelerle kurtulduğu an kameralara böyle yansıdı.

Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada - Tıkla İzle

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli Köyü'nden bölgeye giden iş makinası operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattı. Yıldırım'ın kullandığı iş makinasının çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinasında çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı. Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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