Enkaz kaldırma çalışmaları yağmura rağmen devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında çalışmalar yağmura rağmen devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından çevre güvenliği alınan alanlarda çalışan iş makineleri, kırılmayan betonu kırarak kepçelerin kaldırabileceği küçüklüğe getiriyor. Kepçeler tarafından kaldırılan moloz yığınları, kamyonlara yüklenerek daha önceden belirlenen alanlara dökülüyor. Vatandaşlar da çalışmaları yağmurun altında uzaktan izledi.

Şinasi İnan - Ahmet Arslantaş

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