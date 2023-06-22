Enkaz kentte ilginç görüntü, başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde yaşayan Mahir Hattapoğlu, depremin ardından çöken ahır çatısının altında yaklaşık 2 ay mahsur kalan 2 adet deve kuşunu arkadaşından satın alarak sahiplendi. Hattapoğlu, deve kuşlarıyla özenle ilgilendi ve veteriner hekim kontrolünde sağlıklarına kavuşturdu. Gün içerisinde yıkımların devam ettiği Antakya'da kendi başlarına gezen deve kuşları, deprem dolayısıyla zor günler geçiren bölge halkının da ilgi odağı oldu. Enkaz içerisinde gezinirken vatandaşlar tarafından görüntülenen deve kuşlarının bu görüntüleriyse tebessüm ettirdi. Deve kuşlarının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde kim tarafından nereden getirdiklerine dair bilgi olmamasıysa vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

“Bizle beraber yiyip, içip dolaşıyorlar”

Deve kuşlarının gündelik yaşamda kendileriyle birlikte olduklarını dile getiren Mahir Hattapoğlu, "Depremin ardından memleketim Antakya'yı terk etmedim, hayvanlarım var onlara bakıyorum. Deve kuşlarını da depremden sonra bir arkadaştan satın aldım. Çatı düşmüş ve 2 ay çatının altında mahsur kalmışlar. Veterinerin tedavisiyle ayağa kalktılar. Bizle beraber yiyip, içip dolaşıyorlar” dedi.

“Görenler fotoğraf ve video çekiyor”

Hattapoğlu, “İnsanların yüzde 70'i deve kuşu olduklarını bilmiyorlar. Birisi tavus kuşu diyor, birisi hindi çok büyümüş diyor. İnsanlar devekuşunu pek bilmiyor. Görenler fotoğraf ve video çekiyor, bende ücret talep etmiyorum. Bayat ekmeği çok seviyorlar, sevmeye gelirken bayat ekmek getirsinler yeter” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde enkaz içerisinde dolaşan deve kuşlarının merak uyandırdığını dile getiren Hattapoğlu, “Sosyal medyada yayılan görüntülere birisi demiş Suriyeliler getirdi kurban yapacak, birisi demiş hayvanat bahçesinden kaçtı. Beni tanıyanlar ve hayvanların bana ait olduğunu bilenler var, onlarda benim olduğunu söylemişler. Ahır olarak bir bahçemiz var onu çevirdik, orada kalıyorlar. Sabah 8 gibi dışarı çıkartıyoruz akşam 7'ye kadar dışarda dolaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Meraklı vatandaşlarsa enkaz kent Antakya'da deve kuşu görmenin ilginç bir durum olduğunu dile getirdi.

Veysel Korkmaz - Onur Erden

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