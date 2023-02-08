Enkazda iki kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular

Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde dinleme esnasında enkaz altında bulunan Ersin Tabur (28), Mustafa Tabur (25) ve Mithat Tabur ‘dan (65) sağ olduklarına ilişkin ses alınınca enkaz alanı adeta bayram yerine döndü. Ekiplerin alkışlandığı dinleme sonrasında yakınlarından yaşadıkları haberini alan aile sevinç gözyaşlarına boğuldu. Daha önce sekiz cansız beden ve dört kişinin canlı olarak çıkartıldığı enkazda beşinci katta bulunan ve ses alınan Tabur ailesinin kurtarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aile fertlerinin beton tabyalar arasında sıkıştıkları, ekiplerin hummalı bir şekilde onları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Aile fertleri ve yakınları Polat sitesinden gelecek sevinçli haberi bekliyor. Çalışmanın akşam saatlerini bulabileceği kaydedildi.

Cafer Eser

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.