Enkazda kalan 1 milyon liralık yem ve gıdasını kurtarmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ta ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından on binlerce vatandaş çok büyük maddi kayıplar yaşadı. Bunlardan bir tanesi de Kahramanmaraş'ın Molla Gürani Mahallesi!nde yem işletmesi bulunan Ahmet Aksakal. Depremde kendisi ve ailesi sağlıklı bir şekilde kurtulurken, oturduğu apartmanın altında bulunan yem işletmesi depremin ardından enkaza döndü. İçerisinde hayvan yemleri, buğday, un ve gıda maddeleri bulunan Aksakal, maddi kaybının 1 milyon lira olduğunu söyledi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında işletmesinin başından ayrılmayan Aksakal, enkazın altında bulunan yem ve gıda malzemelerini mümkün olduğunca kurtarmaya çalışacağını ifade etti.

“180 ton yem ve gıda malzemesi vardı”

İşletmesinin içerisinde yaklaşık 180 ton yem ve gıda malzemesi olduğunu belirten Ahmet Aksakal, “Depremden ziyade bir kıyamet gibi oldu. Ne söylesek anlatılmıyor. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Gerekli yardımı da veriyor. Şimdi de binamızın enkazını kaldırıyorlar, hayat devam edecek. Binanın altında yem dükkanımız vardı. İçerisinde buğday, yem, un ve gıda maddeleri vardı. Unlar dışarıdan bakınca enkazın içerisinden görülüyor. Kontrollü bir şekilde alınırsa kurtarmaya çalışacağız. İçeride yaklaşık 180 ton gıda maddesi vardı. Değeri de yaklaşık 1 milyon lira civarında zaten mali kayıtlarımızda da görülüyor. Bu bina 2000 yılında yapılmış biz de 2009 yılından itibaren oturuyoruz. Çok şükür can kaybımız yok fakat maddi kaybımız var. Onu da mümkün olursa kurtarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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