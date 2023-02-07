İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı

Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı
Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gece boyu da arama kurtarma çalışmaları sürdü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ekipler enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kırıkkale'den gelen itfaiye ekibi de Pazarcık ilçesinde kurtarma çalışması yaparken ses duydu. Sese yönelen ekipler, sabah karşı 05.00 sıralarında 1'i çocuk 2 kişiye ulaşarak kurtardı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Şinasi İnan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.