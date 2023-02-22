Enkazdaki kedi için helikopter kaldırıldı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

Helikopter kaldırıldı

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" denildi. İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılan sepetli vinç kedinin bulunduğu noktaya ulaşamayınca kedi kurtarma operasyonunda helikopter kaldırıldı. Helikopterden sarkan bir asker kedinin bulunduğu daireye yetişmeye çalışsa da kedi sesten ürkerek iç tarafa kaçınca kurtarılamadı.

Çiftçiye ait dron getirildi

Ekipler kediyi kurtarmak için dron ile izleme yaptı Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü bir çiftçiye ait tarımda kullanılan dron ile kapanı enkaza ulaştırmak için kaldırdı. Kedi kurtarma operasyonu devam ediyor.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli



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