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Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı

Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı
Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan vatandaş 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı - Tıkla İzle

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından 20 saat sonra bir vatandaş çıkartıldı. Toplam 10 dairenin bulunduğu apartmanda eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Turgay Yılkıcı, canlı çıkarıldı. Daha önce de oğlu canlı çıkarılan vatandaşın eşini kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İbrahim Halil Aslan - Şinasi İnan
 

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