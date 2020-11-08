Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif ve kardeşlerinin tedavisi sürüyor

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı yıkıldı ve enkazda 17 kişi hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Ezel Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni çıkartılan çocuğun, Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı.

Elif 65 saat sonra kurtarılmıştı

Kardeşleri ve annesiyle birlikte çıkarılamayan Elif için umut dolu bir bekleyiş başladı. Ekipler, 65 saat sonra Elif'i canlı olarak enkazın altından çıkardı. Elif Perinçek de, tıpkı Ayda bebek gibi depremin simgelerinden biri oldu.

İstanbul itfaiyesinden Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Önce yoğun bakımda tedavi gören Elif, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından servise çıkarıldı. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Üç kardeşin ve annelerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Perinçek kardeşler ve annelerinin önümüzdeki günlerde taburcu olacağı öğrenildi.