Enkazdan 70 saat sonra 3 kişi sağ olarak kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişilik aileye sağ olarak ulaşmayı başardı. Biri 15 yaşında olan 3 kişi, 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Elbistan Kümbet Mahallesi'nde yapılan çalışmada depremden 70 saat sonra 50 yaşındaki İbrahim Ali, 22 yaşındaki Ahmet Ali ve 15 yaşındaki Muhammet Ali enkazdan çıkarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok şükür enkaz altından 3 vatandaşımız daha kurtuldu. Ekiplerimizin başladığı kurtarma çalışması hepsinin de sağ salim kurtarılmasıyla tamamlandı" dedi.

Furkan Abrek Ünal

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