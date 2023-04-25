Enkazdan 76 gün sonra 'Ecevit'i canlı olarak buldular

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da ağır hasarlı binalarda evcil hayvanları arayan hayvanseverler, canlarını hiçe sayarak girdikleri binalarda ve enkazlar arasındaki hayvanları besliyor. Depremin ardından ekibin aradığı evcil hayvanlar arasından bulunan ‘Ecevit' isimli Van kedisi de 76 gün sonra canlı olarak bulundu. Kedinin bulunma anında hayvanseverlerin sevinme anları ise cep telefonlarıyla çektikleri videoya yansıdı. Öte yandan, ekibin ağır hasarlı binalara girdikleri görüntüler ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Her gün beslemeye çıkan hayvanseverlerin tek isteği ise mama desteği.

“Hayvanınız var ise onu bulmaktan vazgeçmeyin”

Depremin ardından 76 gündür aradıkları ‘Ecevit' isimli kediyi bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden hayvansever Anıl Bilmez, duygularını şöyle getirdi:

“Onu burada bulduk. 76 gün boyunca gerçekten aradık. Sahada bulunan ekipler aradık. Enkaz halindeki binayı aradık. 76 gün sonra tam burada buldum. Tarif edilmez bir duygu. Öldüğünü düşünmeye başlamıştım. Sahibi ile konuştuğumda onu pozitif tutmaya çalışıyorum. Bulduğumuz Ecevit dezavantajlı bir kedi. Epilepsi nöbetleri geçiren bir kedi. Buna rağmen 76 gün boyunca dayanmış. O yüzden arkadaşlar burada hayvanınız varsa vazgeçmeyin. Biz Ecevit'i bile bulduk.”

“Sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz”

Hatay bölgesine mama desteğinin önemli olduğunu dile getiren Bilmez, “Eğer bize destek olursanız, biz sizin hayvanlarınız için buradayız. Onları besliyoruz. Beklediğimiz destek maddi değil. İlk günden bu yana sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları sokaktan almaya çalışıyoruz. Benim buraya getirdiğim bir paket mamayla kaç hayvan besleyebilirim ki. Her gün enkazlara giriyoruz. Tehlikeli ama onların da olması tehlikeli. Bunu yaparken düşünmüyorum” diye konuştu.

Aydın Sarıoğlu - Ahmet Arslan



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