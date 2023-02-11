Enkazdan ayağı kesilerek kurtarılacaktı, minik bedeni dayanmadı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi'nde 9 katlı bina çöktü. Bina enkazından sesler duyan ekipler, depremin 116'ınca saatinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Termal kameralar ve ses dinleme cihazları ile enkazı inceleyen ekipler, Suriye uyruklu 13 yaşındaki Aya ile irtibat kurdu. Binanın 2'inci katındaki dairede yaşadığı öğrenilen Aya için kurtarma çalışmaları hızlandı. Adeta zamana karşı yarışan Kocaeli ve Trabzon Büyükşehir Belediye arama kurtarma ekipleri, sabah 06.30'da Aya'ya ulaştı. Ekipler Aya'nın bir ayağının beton bloğun altında sıkıştığını gördü ve ayağının kesilmesine karar verildi. Enkaza sağlık ekipleri ve ortopedi doktoru çağrıldı.

Çalışmalar sırasında entübe olan Aya'yı kurtarmak için zamana karşı yarışan ekipler, yoğun çaba sarf etti. Ayağı kesilmesi kararlaştırılan Aya, birkaç dakika sonra hayatını kaybetti. Aya'nın yaşam mücadelesini kaybetmesi, onu kurtarmak için büyük çaba harcanan arama kurtarma görevlilerini de yasa boğdu.

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