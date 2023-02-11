Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Adıyaman'da yaşanan depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgeye Afyonkarahisar'dan giden bir görevli bulduğu çantayı sahibi Sedat R.'ye teslim etti. Çantanın içerisinde 60 adet ata lira, iki adet de 20 gram bileziğin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir topladı.

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