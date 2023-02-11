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Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Deprem felaketinin vurduğu kentlerden birisi olan Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler enkaz altında buldukları ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL’lik altın dolu olan çantayı sahibine teslim etti.

Enkazdan bulduğu 500 bin TL’lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Tıkla İzle

Adıyaman'da yaşanan depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgeye Afyonkarahisar'dan giden bir görevli bulduğu çantayı sahibi Sedat R.'ye teslim etti. Çantanın içerisinde 60 adet ata lira, iki adet de 20 gram bileziğin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir topladı.

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