Enkazdan çıkan yüksek lisans tezi, hocasını duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'da yaşayan Kocaelili Zeynep Parlar Polat (26), dört katlı apartmanın yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Dördüncü katta oturan Polat'ın cansız bedeni, iki gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu Zeynep'in 1 yıldır evli olduğu, Jandarma Teğmen eşinin görev yerinin Hatay olması sebebiyle 6 ay önce Hatay'a taşındığı öğrenildi. Depremde yaralanan eşi Selami Polat'ın ise Hatay Dörtyol Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Enkaz altından yüksek lisans tezi çıktı

Ayrıca Zeynep Parlar Polat'ın oturduğu binanın enkazından yüksek lisans tezi çıktı. Tezin üzerinde ismi yazdığı için ekipler tarafından şu an Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevi yapan Parlar'ın danışman hocası Prof. Dr. Hüseyin Muşmal'a ulaşıldı. Enkazdan çıkan tezin fotoğrafını yayınlayan Muşmal, “Ellerim titreyerek yazıyorum. Biraz önce telefonum kayıtlı olmayan bir numaradan arandı. Arayan ses Hatay'dan aradığını ve kurtarma personeli olduğunu söyledi. İsmimi teyit etti ve hızlıca ‘Zeynep Parlar Polat adında bir öğrenciniz var mı?' diye sordu. Sesim titreyerek ‘Evet' dedim. ‘Şu anda enkazda bir yüksek lisans tezi buldum. Numaranızı bularak sizi aradım, öğrencinizin telefonu var mı? Belki hala hayatta olabilir' dedi. Tereddüdümden olsa gerek hemen enkazda bulduğu yüksek lisans tezinin fotoğrafını gönderdi. Üzerinde unutmasın diye hızlıca yazdığım savunma tarihine dair notu görünce nutkum tutuldu. Olur ya belki yaşıyordur diye, şok haliyle ‘Öldüğünü duymuştuk' bile diyemedim. Hemen sonra toparladım kendimi ve ‘Ailesiyle irtibat kuramadım ama vefat ettiğini duyduk. Allah rahmet eylesin' diyebildim. Hala enkazdan canlı bulma umudundaki kardeşim vakit kaybetmesin diye fazlasını diyemedim. ‘Acaba hayatta mı' vesveseleri arasında düşünürken dönem arkadaşlarından aldığım bir mesajla öğrencimin bugün toprağa verileceğini öğrendim. Ah benim öğrencim onca emek verdiklerin arasında, yarınlara yalnızca tezini mi bıraktın?” ifadeleriyle duygu dolu bir paylaşıma imza attı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Parlar Polat'ın cenazesi Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Örcün Mezarlığı'na defnedildi.

Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Gök - Enes Azmak



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