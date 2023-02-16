Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Kazan ailesi 7.6 şiddetinde yaşanan ikinci depreme ikamet ettikleri 2 katlı binada yakalandı. 2 çocuk annesi Elif Kazan depremin etkisiyle yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Enkaz üzerinde arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, adeta iğneyle kuyu kazarak depremin 120. saatinde Elif Kazan'a ulaşmayı başardı. İki çocuk annesi Elif Kazan, bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş'ta yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Korku dolu anları anlatan Kazan, enkazın altında dilim damağı kuruduğunu söyleyerek, canının su ve soğuk ayran istediğini söyledi.

“Allah'ım bana ne olur su gönder diye dua ettim”

Elif Kazan, enkazın altında susuzluk çektiği için Allah'a dua edip su istediğini söyleyerek, “Elbistan'da, öğleden sonra 1 buçukta yaşanan depreme yakalandım. Yatak odasına geçmiştim bir anda tavan üstüme çöktü. Evimiz 2 katlı ben alt katta kayınbabamlar üst katta oturuyordu. 5 gün boyunca enkazın altında kaldım. Dışarda ki insanların sesini duyuyordum bende aşağıdan cevap veriyordum beni kurtarın diye fakat onlar beni duymuyormuş. Gözümün önü perde indi biraz uyumuşum. Dolabın alt kısmında kalmışım. Dilim damağım kurudu o anlarda bir bardak su ve soğuk ayran canım istedi. Allah'ım bana ne olur su gönder diye dua ettim” diye konuştu.

“Allah beni iki çocuğuma bağışladı”

Kazan, iki çocuğu olduğunu ve Allah'ın kendisini çocukları için bağışladığını söyleyerek, “Dilim damağım kuruduğu için yutkunamıyordum ve cevap veremiyordum. Beni kurtarın diye bağırıyordum gözümün önü perdeleniyor cevap veremiyordum. Ekipler enkazın üstüne geldiklerinde çalışmaların sesi aşağıya geliyordu. Kurtardık diye sevinmelerini duydum. Elif hanıma su getirin dediler. Kafayı kaldırdığımda insanların başımda toplandığını gördüm. Ailem kurtuldu sadece enkaz altında ben kaldım. Şuan sağlık durumum bacağımda başımda ve vücudumun farklı yerlerinde ezikler var. Buraya gelince bir ayran istedim bir su istedim. Allah beni iki çocuğuma bağışladı” dedi.

Volkan Kaplan – Oğuzhan Sarzep

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