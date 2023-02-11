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Enkazdan kendi çabaları ile çıktı, korku dolu anları anlattı

Enkazdan kendi çabaları ile çıktı, korku dolu anları anlattı
Enkazdan kendi çabaları ile çıktı, korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’da yakalanan ve enkazdan kendi çabaları ile çıkan Erdal Aktaş, “Karanlıkta gözümü açtım, baygınlık geçirmişim. Tekrar gözümü açtığımda hava aydınlıktı. Uyandıktan sonra duvarlara tırmandım, nerede olduğumu anlayamadım” sözleri ile yaşadığı korkuyu anlattı.

Enkazdan kendi çabaları ile çıktı, korku dolu anları anlattı - Tıkla İzle

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturan Erdal Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremde 5 katlı binanın 3'üncü katında kalıyordu. 7.7 büyüklüğündeki depreme evinde yakalanan Aktaş, çöküp yan yatan Öztekin apartmanında enkaz altında kaldı. Ne olduğunu anlayamayan ve baygınlık geçiren Aktaş, günün aydınlanmasının ardından kendine gelerek enkazdan çıkmaya çalıştı. Duvardan tırmanarak evin çatısına ulaşan 53 yaşındaki Aktaş, daha sonra çevredekilerin de yardımı ile aşağıya indi. Korku dolu geceyi anlatan Erdal Aktaş, “Burası 5 katlı bir bina. Gece 4.30 gibi önce uğultulu sesler başladı, sonra çatırdamalar oldu. Karanlıkta gözümü açtım. Baygınlık geçirmişim sonra tekrar gözümü açtığımda hava aydınlanmıştı. Göğsüm ve belim ağrıyor, kar yağıyordu. Allah kimsenin başına vermesin. Milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, Trabzon'dan, Bolu'dan İstanbul'dan, Düzce'den. Milletimiz sağ olsun var olsun. Uyandıktan sonra duvarlara tırmandım. Baktım bir anda binanın tepesindeyim. Nerede olduğumu anlayamadım. Daha sonra 4'üncü katın duvarında olduğumu fark edip oradan asıla asıla geldim. Oradan aşağıya indim. Üniversiteden öğretmenler vardı. Onlar hem inmeme yardım ettiler hem araçlarına aldılar. Ve sonrasında da ilgilendiler. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş

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