Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk istedi ‘su' oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.

Volkan Kayalar - Caner Sönmez - Emre Baba - İsmail Coşkun - Onur Erden - Göktürk Fırat

İLGİLİ HABER Yaşar dedeyi enkazdan 'aslansın' diyerek çıkardılar

İLGİLİ HABER 38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı

İLGİLİ HABER Depremin 112. saatinde enkaz altından kurtuluş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.