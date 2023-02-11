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Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk istedi ‘su' oldu

Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk istedi ‘su' oldu
Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk istedi ‘su' oldu

Kahramanmaraş’ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.

Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk istedi ‘su’ oldu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.

Volkan Kayalar - Caner Sönmez - Emre Baba - İsmail Coşkun - Onur Erden - Göktürk Fırat

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