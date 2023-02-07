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Enkazdan kurtarılan minik Ala'ya Mehmetçik şefkati

Enkazdan kurtarılan minik Ala'ya Mehmetçik şefkati
Enkazdan kurtarılan minik Ala'ya Mehmetçik şefkati

Hatay’da Mehmetçik tarafından enkaz altından kurtarılan 5 yaşlarındaki minik kız şefkatle sakinleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan kurtarılan minik Ala’ya Mehmetçik şefkati - Tıkla İzle

Uzun saatler enkaz altında kalan ve ismini ‘Ala' olarak söyleyen minik kıza, kendisini kurtaran Mehmetçikler tatlı sözlerle büyük şefkat gösterdi. Enkazdan çıktıktan sonra bir askerin kucağında olan, yüzü toz toprak içinde bulunan minik çocuğa kadın asker 'Bir tanem merhaba, çok geçmiş olsun' diye sevgi gösterdi. Bir başka Mehmetçiğin ‘Kardeşin de orada' diye sakinleştirmeye çalıştığı minik kız, ismi sorulunca güçlükle de olsa ‘Ala' diyebildi. Mehmetçiğin kucağında gayet soğukkanlı bir şekilde ambulans gelinceye kadar sessizce bekleyen minik kızın dudakları su ile ıslatıldı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı

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