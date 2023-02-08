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Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde'nin ilk sözü duygulandırdı: 'Ama kardeşim minik benim ölebilir'

Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde'nin ilk sözü duygulandırdı: 'Ama kardeşim minik benim ölebilir'
Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde'nin ilk sözü duygulandırdı: 'Ama kardeşim minik benim ölebilir'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan minik Zübeyde’nin “Ama kardeşim minik benim ölebilir” sözü herkesi duygulandırdı.

Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde’nin ilk sözü duygulandırdı: 'Ama kardeşim minik benim ölebilir' - Tıkla İzle

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hayrullah Mahallesi'nde çöken apartmanın enkazında İHH ekipleri 6 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı. Küçük kızın durumu hakkında bilgi almak ve onun korkusunu yenmesini sağlamak için ekipler minik Zübeyde ile konuşmaya başladı. Zübeyde'nin ağzından çıkan “Ama kardeşim minik benim ölebilir” ilk sözü herkesi duygulandırdı. Küçük kız ekipler tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

Volkan Kayalar


 

 

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