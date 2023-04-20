Enkazdan kurtulan berber çalışmaya başladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayının son gününde berber esnafında hareketlilik yaşanıyor. Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi'nde faaliyet gösteren berber esnafı Ahmet Ceyhan, meydana gelen deprem sonrası 1,5 saat enkaz altından kalıp kurtuldu. Depremden bir ay sonra berber dükkanını açarak çalışmaya başlayan Ceyhan, Ramazan Bayramı arifesinde müşterilerini ağırlıyor. Yoğunluğun oluşmaması için randevu sistemiyle çalıştığını belirten Ceyhan, meydana gelen depremin şehirde kardeşliğe ve dayanışmaya neden olması temennisinde bulundu.

Deprem günü ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Ramazan Ceyhan, "Depremin olduğu gün saat 03.30 sıralarında uyumuştum ve sallantı oldu. Yatak sallandı, bizim evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum ben. Merdiven boşluğunda depreme yakalandım ve merdivenler çöktü. Yaklaşık bir buçuk iki saat merdiven boşluğunda mahsur kaldım. Tabii bunlar ne kadar zor ise anlatılması da bir o kadar zor. Bu duyguları unutamayacağız ama hep birlikte paylaşarak geride bırakacağız. Elbette geçtiğimiz bayramlar gibi bu bayram aynı duyguları yaşayamıyoruz. İnşallah devlet ve millet el ele bu zor günleri atlatacağız” dedi.

Ramazan Bayramı'nın yoğunluğunu randevu sistemi ile atlattıklarını ifade eden Ceyhan, "Arife gününde yoğun talep var ve biz de randevu sistemi oluşturduk. Bu sistem üzerinde müşteri kabul ediyoruz. İnsanları bekletmeden ve kendi ihtiyaçlarını da karşılamaları adına kısa sürede kişisel bakımlarını gerçekleştirip misafirlerimizi uğurluyoruz. Asrın felaketinde birçok dost ve arkadaşımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Müşteri Kadir Kaynarca ise, "Asrın felaketinden sonra bu iş yerimizdeki arkadaşlarımız ve bütün berberlerimize kolaylıklar diliyoruz. Bu zor günlerimizde dahi bizleri kişisel bakımlarımızı yaptıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey

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