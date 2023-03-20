Enkazdan mutfak kapısı sayesinde çıktılar

Antalya'da yaşayan Pınar-Kenan Çivi çifti ve 3,5 yaşındaki kızları Aşk Alya, bundan 4 ay önce Hatay Samandağı ilçesine yerleşti. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise Çivi ailesinin bulunduğu 5 katlı apartmanın alttan 3 katı çöktü, üstte kalan 2 kat ise yan yattı. Depremde enkazın altında 8 saat kalan Çivi ailesi, bina boşluğuna mutfaktaki kapıyı söküp köprü vazifesi yaparak karşı daireye geçti, buradan da kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. Yeni aldıkları ev, araba ve eşyaları yok olan Çivi ailesi, tekrar Antalya'ya dönüp sıfırdan bir hayata başladı.

"Mutfak kapısını söküp karşı dairenin yıkıntısına geçtik"

4 ay önce yeni bir hayat için Hatay'a yerleştiklerini ifade eden Pınar Çivi, deprem sonrası tüm hayallerinin yok olduğunu söyledi. Deprem anını anlatan Çivi, "Birden bizim ev yıkıldı. Sarsıntıya uyandık, yatak odasının duvarı çatlamıştı. Bizim binamız 5 katlıydı, 3 kat aşağıya çöktü ve bina yana çöktü. Yatak odası eğri kaldığı için biz kurtulabildik. Üst kattaki komşumuz mahsur kaldı, alt kattaki insanların can çekişme sesleriyle birlikteydik. Göz göze geldik, çocuğumuzu korkutmamak için hiç konuşmadık. Komşularımıza yardım etmeye çalıştık. Üst kattaki komşum bizi cesaretlendirdi. Mutfağın kapısını söküp uçuruma koyarak karşı dairenin yıkıntısına geçtik. Eşim orayı tekmeleyerek balkona ulaştık. 8 saat sonrası dışarı çıkmış olduk. Bizim apartmanda ölen komşularımız da oldu" dedi.

"Burada bizim için yeniden bir hayat başlıyor"

İkametlerini dahi Hatay'a götüremediklerini aktaran Çivi, "Onun büyük sıkıntısını yaşadık buraya gelince. Sağ olsun Muhtarımız Özlem Hanım yardımcı oldu. İlk günden bu yana bizim yanımızda. Kendi kardeşim gibi oldu, her gün birlikteyiz. Burada bizim için sıfırdan, yeniden bir hayat başlıyor" diye konuştu.

Depremin halen şokunda olduklarını belirten Kenan Çivi ise, "Binlerce kez şükürler olsun, üçümüz de sağ çıktık" ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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