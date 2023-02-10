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Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: '30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım'

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: '30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım'
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: '30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım'

Kahramanmaraş’ta kurtarılmayı bekleyen ve kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, kendisi için gelen ekibe, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen görevli o esnada ne söyleyeceğini bilemezken, yapılan çalışmalar sonrasında Cemile enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile: '30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım' - Tıkla İzle

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afetzedelerin sözleri adeta yürekleri parçalıyor. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile'yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.

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