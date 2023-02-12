Enkazdan sağ çıktı, güvenlik güçlerine sarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan 7 katlı Galeria İş Merkezi ve Sitesi enkazından kurtarılan Aysel Kirişçi ve ailesi, kendilerini enkazdan kurtaran güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Kendisine bacaklarıyla merdiven yaptıklarını anlatan Kirişçi, “Uyandığımda yatağımın sallandığını gördüm, torunlarımı çağırdım, deprem olduğunu söyledim. Torunum üzerime atladı. Bekledik, bacayı açtılar çıktık. Yüksekten korktuğum için dedim 'Ben nasıl ineceğim aşağı?' Orada güvenlik güçleri vardı, ‘Gel sırtıma bin' dedi, ben de 'Binersem sırtın kırılır' dedim. Bana 'Annemsin' dedi ama binmedim. Dizlerini merdiven ettiler, sağdan soldan tuttular indim aşağı doğru, sonra hatırlamıyorum. Gözümü bir açtım ambulansın içerisindeyim. Sağlık çalışanlarına iyi olduğumu söyledim, 'Beni indirin başkalarına bakın' dedim. Beni kurtaran herkesi öpüyorum, evlatlarımdır. Allah onlara güç kuvvet versin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun” dedi.

“Kiloluyum evladım, beni indiremezsin dedi”

Kurtarma çalışmalarına katılan Özel Harekat Polisi Gökhan Çavuşoğlu ise, kurtarılan Aysel teyzenin kilolu olduğu için sırta binmek istemediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Merdiven boşluğundan aşağıya inerken büyük bir blok vardı. 'Ben çok kiloluyum evladım, beni indiremezsin' dedi, ben de 'Merak etme biz yanınızdayız' diyerek büyük bloğun oradan aşağıya indirdim. Orada yaklaşık 50 kişi indirdik. Devletimiz, milletimiz canla başla çalışıyor. Hala enkaz alanındayız” dedi.

Murat Başal

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