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Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş

Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş
Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

 

 

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