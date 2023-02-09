Enkazın altından 81 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehrin yıkımına sebep olan afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine giden Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerince Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Çevikler Apartmanı'nın enkazından 81 saat sonra bir çocuk sağ çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, Düzce Belediyesi arama kurtarma ekipleri daha önce de 5 can kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti.

Ali Yıldız



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