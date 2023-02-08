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Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti

Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti
Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti

Elbistan’da Ahmet Buday isimli vatandaş yakınlarının bulunduğu enkazın başından bir an olsun ayrılmıyor. Buday, enkazın başında namaz kılarak yakınları için dua ediyor.

Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti - Tıkla İzle

Depremin merkez üssü olan Elbistan'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala birçok binanın enkazında vatandaşlar bulunuyor. Yakınları ise bir an olsun enkazların başından ayrılmıyor. Bunlardan biri de Ahmet Buday. Buday'ın enkaz altında 3 yakını bulunuyor. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Buday ibadetini de yakınlarının bulunduğu enkazın yanında gerçekleştiriyor. 3 yakınının enkazda bulunduğunu belirten Buday “Enkaz altında yeğenim eşi ve çocukları bulunuyor. Bunun dışında komşularımız da enkaz altında. Şu an içeride hala 6 kişi bulunuyor” diye konuştu.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba - Caner Sönmez

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