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Enkazın döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü

Enkazın döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü
Enkazın döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazının döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü.

Enkazın döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenen molozlar, şehir dışındaki iki ayrı noktaya dökülüyor. Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin ön tarafındaki dere yatağına dökülen enkaz yığınları, yükselerek adeta moloz dağı oluşturdu.

Şinasi İnan

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