Enkazlarda ekiplerin kıymetli eşya hassasiyeti

Bütün enkaz alanlarında ekiplerin en son sese kadar erzakların başında yaptığı dinleme ve arama kurtarma çalışmalarında ortaya çıkan eşyalar da özel olarak muhafaza altına alınıyor.Kurtarma ve güvenlik ekipleri sadece maddi değeri yüksek olan eşyalar değil manevi değeri yüksek eşyalara da özel hassasiyet gösteriyor.Gaziantep şehir merkezindeki 8 katlı Emre Apartmanı enkazında görev yapan kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri, molozların arasında çıkabilecek parasal değeri olan ziynet eşyalarını alıp tutanakla koruma altına alırken manevi değeri olan eşyalar da unutulmuyor. Enkaz arasında buldukları Kur'an-ı Kerimi yerden alan bur kadın kurtarma görevlisi Kur'an-ı Kerimi değerli eşyalar bölümüne götürürken bir özel harekat polisi de yerde bulduğu bez bebeği enkazda bırakmadı.

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