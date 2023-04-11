Enkazlardan kalan demir parçaları geçim kaynağı oldu

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta enkazların kaldırılma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkazıların kaldırılma işlemlerinin sürdüğü Onikişubat ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Akif Bozdağ da deprem sonrası kiralık evinden ayrılarak çadır hayatına başladı. Kalkan enkazlardan arda kalan demirleri toplayan Bozdağ, geçimini sağlamaya çalışıyor.

İşsiz kaldığını ve deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz altlarında kalan demir parçalarını toplayarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyleyen Bozdağ, “Depreme kirada oturduğum evde yakalandık ve hava soğuktu zor günler geçirdik. Ben normalde inşaata kalıp işi yapıyordum ve şu anda şehrimizde inşaat işleri durduğu için bizde böyle bir işe başladık. Ekmek paramızı çıkarmak için hurda işi ile uğraşıyoruz. Enkaz altlarından kalıntı sadece demir parçalarını çıkarıyorum hırsızlık olarak algılanmasın. Demirleri topluyorum ve ben toplamazsam üzerine toprakla dolgu yapılıp yer altında kalacak. Ben bunları topluyorsam ölenler için dua edip kalanlar için de sağlık diliyorum” dedi.

Halil Ulubey

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