Enstrüman kılıfında metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Şubat 2022 günü batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine bir araçta yapılan aramada; 3 adet kanun enstrümanı kılıfının içerisine zulalanmış vaziyette 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş