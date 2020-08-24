'Entel köy Efe köye karşı' filmi gerçek oldu

Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyü, bulunduğu yerden ayrılarak 2 kilometre aşağı taşındı. Köylüler, taşındıkları yerdeki evlerini ise şehirden gelenlere sattılar. Şehirden gelenler de burada ekolojik tarım yapmaya başladı. Evlerine elektrik, su ve almak isteyen yeni yerleşenler iddiaya göre, Marmaracık köyü muhtarının engellemesi üzerine resmi dairelerde işlemlerini yürütemeyip elektrik ve su alamadı. Yaptıkları evlerine imar barışından yararlanıp belge de aldıklarını ifade eden yeni köylüler, evlerine elektrik ve su verilmesini ve yollarının yapılmasını istiyor.

Eski köylülerle meseleleri olmadığını belirten yeni köylüler, "Muhtara defalarca gittik. Bir kere bize randevu vermedi. Bizim kimseyle bir meselemiz yok. Bizim taşındığımız yer eski köy. Marmaracık köylüleri eskiden burada yaşıyorlarmış, sonra köyü aşağıya taşımışlar. Köylüler terk ettikleri eski yerlerini bize sattılar. Biz de buraya taşındık. Biz buraya alt yapı istiyoruz. Burada 50 hane yaşıyor. Muhtar bizim sıkıntımızı çözmek için resmi kurumlarla yazışmayı başlatacak kişidir, ama biz geri çevriliyoruz. Muhtar, (Yukarıdaki köy de bizim yerleşim sınırlarımız içinde dese) bütün işimiz hallolacak. Ama bir türlü buna yanaşmıyor" diye dert yandılar.

Marmaracık Muhtarı Mithat Arı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Burak Türker - Uğur Uslubaş

