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Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Düzce’de Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Düzce Üniversitesi'nde tedavi altına alınan hasta, durumu ciddileşince çağrılan ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi - Tıkla İzle

Düzce'de yaklaşık 1 ay önce Covid-19 tanısıyla Düzce Üniversitesi'nde tedavi altına alınan 43 yaşındaki N.D. isimli kadın hastanın, 15 gün önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınarak tedavisine devam edildi. Ancak hastanın akciğerleri ödem yapınca Sağlık Bakanlığı'ndan istenen ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.

Hasta hakkında bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "43 Yaşındaki hastamızın Covid nedeniyle akciğerlerinde ödem oluştu. Cihaza bağlı olarak yaşamına devam ediyordu. İleri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'nde yeri ayarlandı. Helikopter ambulansımızda geldi. Hepinizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığımız her türlü ulaşım aracıyla bu topraklarda yaşayan herkese değer veriyor" dedi.
Hasta N.D'nin helikopter ile sevki sırasında yakınları dua ederken, helikopter mürettebatı ise tulumlarını giyerek kendilerini korumaya çalıştı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol
 

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