Enver Valencia, tarihe geçti



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u karşısında 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza'yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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