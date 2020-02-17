Enver Yücel: “Avrupa'da oynayacak bir takım çıkarabiliriz”

BAU Global Başkanı Enver Yücel, İngiltere'nin Plymouth şehrinde bulunan profesyonel bir basketbol takımı olan Plymouth Raiders takımın çoğunluk hisselerini satın aldı. Plymouth Pavilions'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel, spor adına önemli bir adım attıklarını kaydederek, “Plymouth'da MLA College isimli daha çok denizcilik temalı bir üniversite kurulması aşamasındayız. Burada Plymouth Üniversitesi ile de ilişkilerimiz var. Üniversite eğitiminin yanında sporun ve sanatın da öneminin farkındayız. Türklerin basketboldaki birikimlerini İngiltere'ye getirebilmek ve burada ülkemizi anlatabilmek çok önemli” dedi.

“Avrupa'da oynayacak bir takım çıkarabiliriz”

“İngiltere liginde 12 tane takım var ama Avrupa'da oynayanı yok. Belki biz burada Avrupa'da oynayacak bir takım çıkarabiliriz ”diyen Yücel, “Attığımız bu adımı bir Türk'ün basketboldaki birikimlerini İngiltere'ye getirerek, burada ülkemizi anlatmak, sesimizi duyurabilmek adına çok önemsiyorum. Plymouth aynı zamanda spor eğitimi konusunda çok önemli bir yer. Bu işte biz de çok iyiyiz. Nitekim basketbolda Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 3. yılında çeyrek finale çıktı. Buradaki takımımızı da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin deneyimini Plymouth'a taşımak istiyoruz”

Hüseyin Yücel, “Plymouth'da MLA College'ın basketbol yatırımını BK Basketbol takımı açısından da önemsiyorum. Plymouth, bir eğitim şehri olduğu gibi spor ve sporcu eğitimi açısından da çok güçlü. Çok güzel iş birlikleri kuracağımızı düşünüyoruz. Bahçeşehir Koleji öğrencilerimizi ve sporcularımızı buraya getirerek önemli bir atılım yapmış olacağız. İki kulüp arasında kamplar, ortak turnuvalar, oyuncu yetiştirme programları, teknik bilgi alışverişi ve teknik ekiplerimiz adına ortak eğitimler gerçekleştireceğiz. Biz, sporcu eğitimini en çok önemseyen kulüplerin başında geliyoruz. Bu bağlamda bir eğitim ve spor şehri olan Plymouth ile ilişkimizi çok önemsiyoruz. Türkiye'de basketbol alanında çok değerli koçlarımız var. Onların değerli bilgilerini burada paylaşacağız. Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden. Türkiye'nin bu alandaki deneyimini Plymouth'a taşımak istiyoruz. Basketboldaki Türk tecrübesini Birleşik Krallık'a taşıyacağız. Ayrıca, burada gerçekleşen spor alanlarındaki eğitimlerden Türkiye adına faydalanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İngiltere'nin gündeminde”

Bahçeşehir Global'in İngiltere'de bir basketbol kulübünü satın alması İngiltere gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kulübün eski eski ortaklarından ve direktörlük görevini üstlenen Richard Mollard ise bu satışın Britanya basketboluna çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, kulüp tarihine geçecek bir olay olduğunun altını çizdi.



Plymouth Raiders yönetiminde yer alan Ross Mackenzie ve Richard Mollard satış sonrası da görevlerine devam edecek. Kulüp yönetimine MLA Koleji ve BAU Global'de görev yapan Başak Akdemir, Coşkun İnce ve Paul James yönetim kadrosuna dahil olacak.

Plymouth Raiders tarihçesi

Plymouth Raiders İngiltere'nin Plymouth şehrinde bulunan profesyonel bir basketbol takımıdır. Takım, ülkenin önde gelen Britanya Basketbol Ligi'nde oynuyor ve kendi maçlarını Plymouth Pavilions'da oynuyor. Takımın koçu Paul James. 1983 yılında iki yerel basketbol kulübünün birleşmesi ile kurulmuş olan kulüp, İngiliz Basketbol Ligi'nde en uzun süre hizmet veren ve en başarılı takım olmaya devam etti. 1996 ve 2004 yılları arasında Plymouth Raiders, 2004'te üç Ulusal Basketbol Ligi Play-off şampiyonu ve Ulusal Kupa da dahil olmak üzere altı farklı başarı kazandı.

