Enver Yücel: “Yapay zeka eğitimini anaokulundan başlatmalıyız”

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen “K12'de Yapay Zeka Konferansı”nda yapay zekanın gelecekte kullanımı, bugünün çocukları yarının yetişkin bireylerinin yapay zekanın hakim olduğu bir dünyaya nasıl hazırlanacağı gibi konular ele alındı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Nafiz Arıca, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Wissen Akademie İş Geliştirme Direktörü Zafer Demirkol, Microsoft Türkiye Baş Teknoloji Yöneticisi Onur Koç “K12'de Yapay Zeka” konusunu ele aldı. Konferansta, eğitimde yapay zeka çözümleri, önemi, yapay zeka okuryazarlığı, Türkiye'nin nerede olduğu, dünyadan örnekler ve açıklanan raporlar ele alınarak tartışıldı.

Konferansın ikinci bölümü, Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak yer alan, Edison Ödülleri'nde Altın ödüle layık görülen ve TIME dergisi tarafından en iyi icat seçilen WeWALK‘un hikayesinin katılımcılarla paylaşılmasıyla devam etti. Bahçeşehir Koleji yöneticilerinin eğitim sunumları ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji öğrencilerinin yapay zeka uygulamaları sunumlarıyla devam eden konferans, Microsoft yöneticileri tarafından eğitimci, eğitim lideri, öğretmen ve öğrencilere yapılan “Eğitimde Yapay Zeka Çözümleri ve Örnekleri” başlıklı sunumla sona erdi.

“5 yaşından itibaren çocuklara yapay zekayı öğretelim”

Konferansta konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, 5 yaşından itibaren anaokulundaki çocuklara yapay zekanın öğretilmesi gerektiğini söyledi. Yücel, “Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize yapay zekayı adapte etmemiz gerekiyor” dedi.

Yücel, “Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor. Dünyanın gelişimiyle birlikte hareket etmenin, katkı sağlamanın, ülkemizi hazır etmenin, bunların hepsinin yolu eğitimden geçiyor. Eğitimimizi, altyapımızı buna göre organize edebilirsek o zaman bir şeyden korkmamak lazım. Nüfusumuz çok genç. 2030'dan sonra yaşlanmaya doğru gideceğiz. Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize bunu adapte etmemiz gerekiyor. Biz kurumlarımızda 5 yaşından itibaren yapay zekanın farkındalığını anlatalım, öğretelim” diye konuştu.

“Yapay zekanın da esiri olmamalıyız”

Yapay zekanın her alanda olduğuna dikkat çeken Yücel, “Oxford'da yapay zeka hukuku konulu ders ve doktora programı var. Bizim de üniversitemizde yapay zeka hukuku dersi başlayacak. Bunları yaparken insani duyguları da bir kenara bırakmamalıyız. Benim için aslolan insanın mutluluğudur. Yapay zekanın da esiri olmamalıyız. Algoritmalar bizi ele geçirmemeli. Dünya dijital diktatörlüğe doğru da gitmemeli. Teknolojinin bu kadar gelişimiyle hedefimiz önce eşitliği sağlamak olmalı. Adaleti, adil olmayı sağlamalıyız. Tüm dünya çocuklarına eşit fırsat vermeliyiz. Teknoloji bize bu gücü veriyor” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka stratejisi belirlenip, yatırım yapılmalı”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, yapay zeka konusunu herkesin gündeminde olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, önemine dikkat çekti. Yücel, “Yapay zekaya yatırım yapılmalıdır, strateji oluşturulmalıdır. Her devletin yapay zeka bütçesi olmalı belki de bakanlığa bağlanmalıdır. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına hem de yapay zeka araştırmalarına yatırım yapılmalıdır. Devletler gibi şirketlerin ve eğitim kurumlarının da benzer plan ve programlarının olması elzemdir” diye konuştu.

“Yapay zeka eğitimini mümkün olduğunca alt yaş gruplarına indirmeye çalışıyoruz”

Eğitim için yapay zekanın şart olduğunu vurgulayan Yücel, “Yapay zeka, eğitimde ders işlenme şeklini, kullanılan materyalleri, kitapları ve sınavları değiştirebilir, değiştirmeye de başladı. Yapay zeka için eğitim, eğitim için yapay zeka şart. Çocuklara 5 yaşından itibaren kodlama ve robotik dersleri veriyoruz. Artık endüstri 4.0, bilgisayar mimarisi, robotik gibi derslerimiz var. Yapay Zeka Okuryazarlığı dersini K12'de veren ilk eğitim kurumuyuz. Mümkün olduğunca yapay zekayı alt yaş gruplarına indirgemeye çalışıyoruz” dedi.

“Esiri değil, yöneticisi olsunlar”

Yapay zekanın bilinmesinin önemine vurgu yapan Yücel, “Yakın gelecekte bu konu hayatımızda daha çok yer alacak. Yapay zekanın ne olduğunu üretenler kadar kullananların da bilmesi çok önemli. Bunun için yapay zekayı sadece mühendislik bölümlerinde anlatmamalıyız. Anaokulundaki çocuğu da, lisedeki öğrenciye de anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yapay zekanın esiri değil, yöneticisi kullanıcısı olsunlar” ifadelerini kullandı.

“20 yıl içinde birçok meslek kaybolacak”

Yapay zekanın her sektörde kendini yavaş yavaş göstermeye başladığını aktaran Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de “Bundan sonra bu sistemlerin hayatımızdaki etkisini daha çok göreceğiz. Çünkü ülkelerin bunlara ilişkin stratejileri var. Dünya Ekonomik Forumu'nun ciddi raporları var. 20 yıl içerisinde birçok mesleğin kaybolacağını söylüyorlar ya da o mesleğin yapılış biçiminin değişeceğini tahmin ediyorlar. Bunun yanın sıra Global Rekabet Endeksi raporuna baktığımızda ülkelerin Endüstri 4.0'a ne kadar yakın olduklarına ilişkin bazı boyutları ele alıyorlar. Bizim ülkemiz insan kaynağı olarak çok iyi, gencimiz çok. Ama bunun ekosistemine ilişkin kısımda eksiğimiz olduğu görülüyor.” dedi.

“Türkiye'de yapay zeka eğitimini sahipleniyoruz”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Enver Yücel öncülüğünde ‘yapay zeka hareketi' başlattıklarını söyleyerek, “Hareketin önemli bir parçası da bugün düzenlediğimiz konferanstır” diye konuştu. “Geleceği öngörebilmenin temel şartı bugünü iyi analiz etmekten geçiyor. Geleceğin neler getireceği üzerinde çalışmaktan daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle Bahçeşehir Kolejinde bugün var olan eğitimleri geleceğin şartlarına, ihtiyaçlarına uyarlamak için çalışıyoruz” diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz: Türkiye'de K12 düzeyinde Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimi veren ilk ve tek eğitim kurumuyuz. Yapay Zeka Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi geleceğe taşıyoruz. Oldukça önemli bu ilk adımların zenginleşerek çoğalması için çalışan büyük bir eğitim ailesiyiz. Bu güvenle de Türkiye'de yapay zeka eğitimini sahipleniyoruz.”

