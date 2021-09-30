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EPDK: '1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır'

EPDK: '1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır'
EPDK: '1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, “1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete'de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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