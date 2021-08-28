EPDK: 'Söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamındaki abonelerde geçerlidir'

Son günlerde bazı medya organlarında elektrik faturalarına yönelik gerçek dışı haber ve yorumlara karşı kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapan EPDK, faturalardaki fiyatlandırmalarda her hangi bir oynamanın yapılamayacağını vurguladı.

Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığını hatırlatan EPDK, bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 TL ödendiğini belirtti.

Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tarafından vatandaşlara gönderilen faturalarda bedel artışının yansıtılamayacağı üzerinde durulurken, EPDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde devam etti:

“Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır.

Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz. Her yıl özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı ile) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir. Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler.”

Engin Yağcı



