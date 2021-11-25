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EPDK: 'Zam haberleri doğru değil'

EPDK: 'Zam haberleri doğru değil'
EPDK: 'Zam haberleri doğru değil'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EPDK, “Benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sadettin Aliusta


 

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