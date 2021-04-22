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EPDK'dan bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” haberine cevap

EPDK'dan bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” haberine cevap
EPDK'dan bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” haberine cevap

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından, geçtiğimiz gün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” başlıklı haberde yer alan, elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da kesinlikle gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, kapasite mekanizmasının, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencesi olduğu aktarıldı. EPDK'ya göre görüşe çıkılan taslak düzenlemenin, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkin olduğu belirtilerek, bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı aktarıldı.

Mustafa Cenik

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