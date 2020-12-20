İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Epic Games ücretsiz oyunları | 20 Aralık Epic Games bugünkü ücretsiz oyunu

Epic Games ücretsiz oyunları | 20 Aralık Epic Games bugünkü ücretsiz oyunu
Epic Games ücretsiz oyunları | 20 Aralık Epic Games bugünkü ücretsiz oyunu

Epic Games, yıl sonuna kadar her gün ücretsiz bir oyun dağıtacağını açıkladı. Peki sıradaki ücretsiz oyun hangisi? Ücretsiz oyun dağıtımı haberinin ardından oyun severlerin Epic Games araştırmaları devam ederken 20 Aralık ücretsiz oyunu merakla bekleniyor. İşte, 20 Aralık Epic Games ücretsiz oyun detayları…

Epic Games, 2020 yıl sonu kampanyası kampanyası kapsamında 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıklamıştı. Epic Games'in sıradaki ücretsiz oyunu belli oldu! Epic Games'in 20 Aralık Pazar günü ücretsiz oyun dağıtımında tercihini belirledi.

Epic Games 20 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde; Cities: Syklines, New 'n' Tasty gibi oyunları ücretsiz müşterilerine sunan Epic Games'in bugün de Defense Grid isimli oyunu ücretsiz olarak dağıtıma sundu. Oyun severler oyunu 21.12.2020 saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak indirebilecekler.

Defense Grid oyunu için sistem gereksinimleri ise şu şekilde olacak;

Minimum sistem gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşleci: Intel Pentium 4 1.80GHz / AMD Athlon XP 2000+
- Video Card: GeForce 6200 / Radeon 9600
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 512 Mb RAM
- Boş Depolama Alanı: 1 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.