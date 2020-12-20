Epic Games ücretsiz oyunları | 20 Aralık Epic Games bugünkü ücretsiz oyunu

Epic Games, 2020 yıl sonu kampanyası kampanyası kapsamında 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıklamıştı. Epic Games'in sıradaki ücretsiz oyunu belli oldu! Epic Games'in 20 Aralık Pazar günü ücretsiz oyun dağıtımında tercihini belirledi.

Epic Games 20 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde; Cities: Syklines, New 'n' Tasty gibi oyunları ücretsiz müşterilerine sunan Epic Games'in bugün de Defense Grid isimli oyunu ücretsiz olarak dağıtıma sundu. Oyun severler oyunu 21.12.2020 saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak indirebilecekler.

Defense Grid oyunu için sistem gereksinimleri ise şu şekilde olacak;

Minimum sistem gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Windows XP

- İşleci: Intel Pentium 4 1.80GHz / AMD Athlon XP 2000+

- Video Card: GeForce 6200 / Radeon 9600

- Kullanılmayan Ram Miktarı: 512 Mb RAM

- Boş Depolama Alanı: 1 Gb Free

- Direct X Versiyonu: DirectX 9