Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde 40 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı.

3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

