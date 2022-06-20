Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında ter döktü. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde yapılan son müsabakalar, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Başpehlivanların kıyasıya mücadeleleri ise izleyenlere adeta güreş resitali yaşattı. Güreşlerin final mücadelesinde rakiplerini bir bir yenen Ali Gürbüz ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda ise Başpehlivan Ali Gürbüz, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Mustafa Uslu

