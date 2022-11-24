İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erbaa'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Erbaa'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
Erbaa'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 2 kişinin yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz 3 bin 600 boş, 1 Adet hava kompresörü, bin 200 dolu makaron ile 15 kilogram tütün ve 2 Adet elektrikli sigara sarma-doldurma makinesi ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sedat Özata
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.