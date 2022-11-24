Erbaa'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 2 kişinin yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz 3 bin 600 boş, 1 Adet hava kompresörü, bin 200 dolu makaron ile 15 kilogram tütün ve 2 Adet elektrikli sigara sarma-doldurma makinesi ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sedat Özata



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.