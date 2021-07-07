IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil'deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'nı hedef alan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada saldırının silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı'na insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini belirtilerek, saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelmediği duyuruldu.

Açıklamada çevredeki boş alana düşen bombalı insansız hava araçları (SİHA)'nın yangına yol açtığı aktarıldı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

Abdulkadir Hacıoğlu





