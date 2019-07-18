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Erbil şehidi Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı

Erbil şehidi Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı
Erbil şehidi Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ta Başkonsolosluk personeli olarak bulunduğu Erbil'de bir restoranda yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Osman Köse (39) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna getirilen tabutun başında polisler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. 

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze arabasına alındı. Şehit Köse'nin naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı Şehitliğine götürüldü.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören sonrasında kısa bir görüşme yaptığı görüldü.  

Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz

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