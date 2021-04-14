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Erbil Valisi Hoşnav: 'Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı'

Erbil Valisi Hoşnav: 'Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı'
Erbil Valisi Hoşnav: 'Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı'

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırıyla ilişkin açıklama yapan Erbil Valisi Ümit Hoşnav, “Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı” dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birim tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir roketin havalimanının içine düştüğü aktarıldı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan roketli saldırıda herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktardı. Erbil Valisi, akşam saatlerinde havalimanını hedef alan roketli saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Görgü tanıkları ise havalimanının kargo bölümünden dumanların yüksekliğini belirtmişti. Erbil Uluslararası Havalimanı geçen Şubat ayında maruz kaldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti ve biri ABD askeri olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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