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Erbil'de petrol rafinesinde yangın: 3 ölü

Erbil'de petrol rafinesinde yangın: 3 ölü
Erbil'de petrol rafinesinde yangın: 3 ölü

Erbil'de bir petrol rafinerisinde çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Erbil’de petrol rafinesinde yangın: 3 ölü - Tıkla İzle

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde petrol ve gaz rafinerisinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Serkavt Kareş, Erbil kentindeki Kavrugosk bölgesinde bulunan ve Kar Grup'a ait petrol ve gaz rafinerisinde sabah saatlerinde yangın çıktını söyledi. Petrol ve gaz rafinerisindeki depoda çıkan yangının kısa bir süre içerisinde kontrol altında alındığını belirten Kareş, olayda rafineride çalışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir işçinin de ağır yaralandığını söyledi.
Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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