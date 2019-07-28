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Erbil'deki hain saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Erbil'deki hain saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı
Erbil'deki hain saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit olduğu saldırıda yer alan 1 şahsın daha kimliğini açıkladı.

Erbil'de 17 Temmuz'da kent merkezinde bir restorana düzenlenen ve Türk diplomat Osman Köse'nin yanı sıra 2 Irak vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer alan Siyako Baki Abdülkerim adlı kişinin fotoğrafını yayınlayan Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlardan güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi. IKBY Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu konudaki yardımlarının IKBY'nin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyla bağlantısı olan 3'ü Türk vatandaşı toplam 6 şüpheli yakalanmıştı.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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